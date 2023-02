Hilfseinsatz in Türkei: Bundesheer rettete bisher drei Menschen

Gaziantep, Idlib – Drei Menschen hat das österreichische Hilfskontingent nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei bereits aus den Trümmern gerettet. Das sagte Sprecher Pierre Kugelweis, der sich mit der Spezialeinheit aktuell an Ort und Stelle aufhält, am Donnerstag. Doch den 85 Soldaten rinnt die Zeit davon. „Wir haben 100 Stunden, um so viele Personen wie möglich aus den Trümmern zu holen", sagte Kugelweis am Vormittag.