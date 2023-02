Shiffrin mit emotionalem Posting: Sportwelt trauert um Ex-Ski-Ass Elena Fanchini

Der Krebstod von Italiens Ex-Ski-Ass Elena Fanchini (37) sorgt für große Trauer und Betroffenheit bei der Ski-WM in Courchevel/Meribel und in der Sportwelt.

Mit tiefer Trauer hat die Sport-Welt auf den Tod der früheren italienischen Skirennläuferin Elena Fanchini reagiert. "Mein Beileid an die gesamte Familie Fanchini, die mit ihrer Leidenschaft und Freundlichkeit einen so starken Einfluss auf unseren Sport und die Welt gehabt hat", schrieb US-Superstar Mikaela Shiffrin in den sozialen Medien.

Fanchini war am Mittwoch mit nur 37 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Die WM-Silbermedaillengewinnerin von 2005 in der Abfahrt hatte vor Olympia 2018 öffentlich gemacht, dass sie wegen eines Tumors nicht an den Winterspielen teilnehmen kann. Nach einer erfolgreichen Behandlung versuchte sie ein Comeback, schaffte es aber nicht mehr in den Weltcup und beendete 2020 offiziell die Karriere.