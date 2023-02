Neue Geschäftsführung beim Roten Kreuz Osttirol

Lienz ‒ Stephan Hofmann zeichnete in den vergangenen vier Jahren für die laufenden Geschäfte der Bezirksstelle Osttirol und der dazugehörigen vier Ortsstellen Lienz, Sillian, Matrei als Geschäftsführer verantwortlich und war in dieser Zeit Wegbereiter für viele Projekte im Roten Kreuz. Hofmann wechselt in die Privatwirtschaft und konzentriert sich künftig auf die Aufgaben in seiner IT- und Werbeagentur Alphamedia GmbH.