Erdbeben-Katastrophe bringt Erdogans Wiederwahl-Pläne ins Wanken

Der türkische Präsident Erdogan gibt sich nach dem verheerenden Erdbeben als starker Führer. Doch im Süden der Türkei macht sich Wut auf die Regierung breit. Kritik am Umgang mit der Katastrophe könnte dem türkischen Präsidenten schaden – und ihm seine Wiederwahl-Pläne durchkreuzen.

Ankara – Das verheerende Erdbeben in der Türkei hat nicht nur ganze Regionen verwüstet, es bringt auch die politischen Pläne von Präsident Recep Tayyip Erdogan ins Wanken. Am 14. Mai will der islamisch-konservative Staatschef wiedergewählt werden. Ob ihm das gelingt, hängt entscheidend von seinem Umgang mit der Katastrophe ab – da sind sich Beobachter einig.