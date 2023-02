WhatsApp-Betrug mit 524.000 Euro Forderung: Zwei Jahre Haft

Salzburg, Wien – Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstagabend ein 22-jähriger Mann wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Salzburger vorgeworfen, als Teil einer Bande über WhatsApp mit der "Tochter-Sohn-Masche" binnen nur drei Monaten fast 150 Personen geschädigt und dabei 524.000 Euro gefordert zu haben. Tatsächlich erbeutete die Gruppe rund 215.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ab Herbst 2021 erhielten in Österreich Eltern erwachsener Kinder über den Messaging-Dienst vermehrt Textnachrichten wie die folgende aufs Handy: "Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt, das ist jetzt meine neue Nummer. Du kannst sie speichern." Kurz darauf folgte eine weitere Nachricht der vermeintlichen Tochter oder des vermeintlichen Sohns, in der um dringende Begleichung einer Rechnung gebeten wurde – Kontodaten inklusive. Der Grund: Auf dem neuen Mobiltelefon sei noch kein E-Banking möglich.

Die geforderten Beträge lagen meist zwischen 3000 und 4000 Euro, in einem Fall zahlte ein Opfer zweimal und verlor fast 7.300 Euro. 146 Personen fielen auf den Betrug herein, im Gros der Fälle blieb es aber beim Versuch. Laut Staatsanwalt war die Tätergruppe breit und arbeitsteilig aufgestellt. Der mehrfach vorbestrafte, drogensüchtige Angeklagte schrieb die Textnachrichten nicht selbst, er soll aber für das Organisieren von Wertkarten-Rufnummern verantwortlich gewesen sein. Dazu bewegte er Jugendliche oder Obdachlose gegen geringes Entgelt, ihm die Wertkarten zu kaufen. Mit den Nummern richtete er WhatsApp-Konten ein und gab sie weiter.

Im Prozess ging es auch darum, ob der Angeklagte ein kleiner Fisch ist oder doch federführend an den Taten beteiligt war. Ausgewertete Handy-Chats könnten den Schluss zulassen, dass der Ende November 2022 festgenommene 22-Jährige durchaus eine wichtige Rolle in der Band einnahm: Und: "Vorher hat es dieses Betrugsphänomen in Österreich nicht gegeben", sagte der Staatsanwalt zum Angeklagten. Auch wenn man heute fast täglich davon in der Zeitung lese. "Der enge Salzburg-Bezug der Taten hat mit ihrer Festnahme aufgehört."