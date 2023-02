Brand neben ÖBB-Lärmschutzwand: Zugverkehr musste angehalten werden

Hall in Tirol – Ein Brand neben den Gleisen hat am Donnerstag kurzzeitig den Zugverkehr zum Erliegen gebracht. Aus sehr trockenem Gebüsch neben einer Lärmschutzwand der ÖBB bei der Lendgasse in Hall schlugen Flammen. Warum, ist unklar. Das Feuer griff teilweise auf die Holzvertäfelung über.