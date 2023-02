Videobilder überführten Paar: 55-Jährige sollen in Mutterberg Sportartikel gestohlen haben

Mutterberg – In Mutterberg entwendeten Unbekannte mehrere Sportartikel im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages aus einem Geschäft. Nach Auswertung der Videobilder beobachteten Mitarbeiter der Liftgesellschaft einen Mann und eine Frau, die vom Parkplatz der Talstation wegfuhren. Die Polizei stellte die beiden in einem Gastbetrieb im Stubaital. Es handelte sich um einen 55-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau aus Deutschland. Die Artikel befanden sich in ihrem Pkw.