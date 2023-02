Franui veranstaltet ein "Hochkulturfestival" in Osttirol

Zum 30-Jahr-Jubiläum hat die 1993 im Osttiroler Innervillgraten gegründete Musicbanda Franui viel vor. Kommende Woche hat "Fanes", ein Musik-Schauspiel, in Bozen Premiere. Im Mai gestaltet man mit Nikolaus Habjan und Florian Boesch an der Berliner Staatsoper Unter den Linden "Die schöne Müllerin" und zeigt sie bei den Bregenzer Festspielen und in Graz. Höhepunkt wird aber ein "Hochkulturfestival" von 10. bis 12. August in der alten Heimat. Der Vorverkauf startet heute.