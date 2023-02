Bio vom Berg steigerte 2022 seinen Umsatz

Tirols einzige unabhängige Bio-Erzeugermarke sieht sich mit zwei zentralen Herausforderungen konfrontiert, wie Genossenschafts-Obmann Simon Wolf betonte. „Die Teuerung zieht laufende Preisanpassungen nach sich, was eine Vielzahl an Gesprächen mit Kunden und Lieferanten bedeutet, schließlich möchten wir unseren kleinstrukturierten Betrieben eine langfristige Perspektive bieten“, so Wolf. Was die Preissteigerungen für die einzelnen Betriebe bedeuten, versuchte Bianca Klapeer, Bioalpin-Vorstandsmitglied und Bio-Bäuerin in Nauders, zu veranschaulichen: „Während das Futter für unsere Legehühner 2021 noch 50 Cent netto pro Kilo kostete, sind es jetzt 80 Cent, und ein einziges Huhn frisst rund 120 Gramm am Tag.“ Zudem wirke sich der Fachkräftemangel auch auf den Vertrieb der Bio-Produkte aus. So fehle im Handel ausgebildetes Fachpersonal, das die Konsumenten berät und informiert. „Der wachsende Selbstbedienungsbereich erschwert die Markteinführung eines Premiumprodukts“, erläutert Wolf. Hier versuche man mit Schulungen den Handel zu unterstützen.