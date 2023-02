Kampf gegen Personalmangel: Neue Namen, mehr Geld für die Lehre

Innsbruck – Vor allem die demografische Entwicklung (viele Babyboomer gingen oder gehen in Pension), aber auch der Trend zu kürzeren Arbeitszeiten verschärfen den Arbeitskräftemangel weiter. Bis zu 25.000 Arbeitsplätze können in Tirol laut Wirtschaftskammer schon jetzt kaum oder nicht mehr besetzt werden. Insofern war die jüngste leichte Steigerung bei der Zahl der Lehranfänger (3191 Lehrlinge befinden sich im ersten Lehrjahr) trotz sinkender Geburtenzahlen „sehr erfreulich“, zumal es nach 2021 auch das zweite Plus in Folge sei und sich bereits fast die Hälfte eines Jahrganges für eine Fachberufslehre entscheiden würde, sagt Narr.