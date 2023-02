Aufwallende, virtuose Frische: Violinist Christian Tetzlaff in Innsbruck

Innsbruck – Es war ein Abend der Kontraste, das 5. Meisterkonzert im Congress Innsbruck mit dem Münchener Kammerorchester unter der musikalischen Leitung des Violine-Virtuosen Christian Tetzlaff. Ein Einstieg mit Mozart ist immer gut, öffnet im Idealfall die Herzen für gänzlich anders gelagerte Musikwelten, wie etwa jene eines Frank Martin oder Arnold Schönberg. In Mozarts „Adagio und Fuge für Streicher c-Moll KV 546“ vereint der Meister gewissermaßen auch zwei verschiedene Klangwelten, die des Barocks mit seiner ganz persönlichen. Die Münchner präsentieren diesen Mozart mit einer aufwallenden, virtuosen Frische, lustvoll die rankenden chromatischen Passagen und theatralischen Effekte mit Leidenschaft auskostend.

Dem vielseitigen Schaffen des 1974 im Alter von 84 Jahren verstorbenen Schweizer Komponisten Frank Martin begegnet man kaum bis gar nicht. Ob es an seiner, von der deutschen Barocktradition maßgeblich geprägten, retrospektiven Klangsprache liegt, sei dahingestellt. Mit geradezu packender Dringlichkeit macht sich Christian Tetzlaff als Solist in Martins 1973 uraufgeführtem „Polyptyque“ für Violine und 2 kleine Streichorchester ans Werk, ein wahres Meisterwerk des 20. Jahrhunderts.

Tetzlaff hält sich an die fein und feinst ausgeleuchteten Facetten, weniger an die narkotisierende Substanz der an einen spätherbstlichen Lebensabschnitt gemahnenden Komposition.