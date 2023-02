Zahl der Delogierungen ist 2022 nach Corona-Delle gestiegen

Wien – Nach einem corona-bedingten Rückgang ist die Zahl der Delogierung 2022 wieder gestiegen, auf 3890. Vor der Pandemie, in den Jahren 2018 und 2019, gab es jährlich etwas mehr als 4500 Delogierungen. In den Coronajahren waren es weniger, 3360 im Jahr 2020 und 3221 2021. Im Zuge der Teuerungswelle seien Räumungsklagen, Kündigungen und Räumungstermine gestiegen, „was wir in der Praxis auch deutlich gespürt haben", sagte Anne Wehrum, Leiterin der Fachstelle für Wohnungssicherung.

Hilfsorganisationen berichteten in den vergangenen Monaten von einem Anstieg der Beratungen. Auch die Gruppe, die diese in Anspruch nimmt, habe sich geändert, hieß es. Volkshilfe-Chef Erich Fenninger sagte kürzlich, allein in Wien habe es im Vergleich zum Jahr davor eine Steigerung um fast 50 Prozent bei den Erstberatungen gegeben. Besonders betroffen seien Allerziehende. Das Thema ist auch deshalb aktuell, weil im April die nächste Mieterhöhung droht und laut Umfragen schon jetzt knapp eine Million Menschen in Österreich Schwierigkeiten hat, die laufenden Ausgaben ihres Haushalts zu decken.