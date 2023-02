„Umami“: Erst kommt das Essen und ganz spät eine Prise Moral

Chefkoch Gabriel (in mega-authentischer Altgockel-arroganz: Gérard Depardieu) bekocht Reiche, Snobs und Schöne. Ein Château in bester französischer Lage – mit vielen Türmchen wie aus dem Touristenprospekt – dient als mondäner Tagungsort für die Tafelnden. Bei so viel Glanz muss auch der Name passen. „Monsieur Quelqu’un“ heißt Gabriels Gourmettempel: Herr Jemand.

Was nun? Weiter wie vorher, Raubbau an sich selbst und anderen? Nichts da. Gabriels esoterisch angehauchter Freund und Austernzüchter Rufus (herrlich schrullig: Pierre Richard) sorgt für den entscheidenden Einwand.

Am Ende löst sich die Story fast schon rasant in allseitiges, Völker verständigendes Wohlgefallen auf. Umami, so lernen wir von Gabriel, „ist ein Geschmack von Familie“ oder auch „ein Geschmacksverstärker für Sprünge des Herzens“. So ist das also.