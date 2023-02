Von Hötting West bis in die Wachau

Schwaz – Zu Gast beim Meister und Tabellenführer in der Handball Liga Austria. Schwieriger könnte die Aufgabe für Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute (19.30 Uhr) gegen UHK Krems kaum sein. Und dennoch überwiegt bei den Adlern nach dem Sieg vergangenes Wochenende in Graz die Zuversicht. „Es wird nicht einfach, von dort etwas mitzunehmen. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, das Spiel möglichst lange ausgeglichen zu halten und die Überraschung zu schaffen“, sagt Trainer Klaus Hagleitner. In der Wachau hängen die Trauben gewohnt hoch. Die Niederösterreicher haben 14 ihrer 15 Saisonspiele gewinnen können, darunter das heiß umkämpfte Hinspiel in Schwaz knapp mit 33:31. Die einzige Saisonniederlage gab es Mitte Oktober zuhause gegen ALPLA HC Hard (24:26). Die Tiroler treffen übrigens im ÖHB-Cup-Viertelfinale am 4. März auf die „Roten Teufel“ vom Bodensee, wie die Auslosung ergab.