Autofahrer (22) raste unter Drogen-Einfluss in Kufstein Polizei davon

Kufstein – Polizisten fiel am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in Kufstein ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinie und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten versuchten den Pkw anzuhalten, der 22-jährige Lenker missachtete jedoch jegliche Anhaltezeichen wie Blaulicht und Folgetonhorn und beschleunigte abermals.