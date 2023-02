Murdoch-Konzern will nach Umsatzeinbruch 1250 Stellen streichen

New York – Der Konzern des Medienunternehmers Rupert Murdoch, News Corp, will in diesem Jahr 1250 Stellen streichen. Das entspricht rund fünf Prozent der Belegschaft, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in New York im Rahmen seiner Quartalsbilanz mitteilte. Zu dem Konzern gehören unter anderem die einflussreichen britischen Zeitungen Times und Sun, aber auch der Buchverlag Harper Collins. Inwieweit die Beschäftigten in Großbritannien von den Streichungen betroffen sein werden, war zunächst unklar.