Bald neuer WLAN-Standard in Österreich zulässig

Wien – In Österreich wird laut einem Medienbericht bald der WLAN-Standard „WiFi 6E" zulässig sein, der bei manchen Geräten den Zugang zum 6-GHz-Spektrum ermöglicht und damit das Surfen im Internet wesentlich schneller macht. Wie die Onlineplattform futurezone.at berichtet, harrt der neue Standard nur noch seiner rechtlichen Genehmigung. Aus dem Digitalisierungsstaatssekretariat hieß es dazu gegenüber der APA, dass die Freigabe innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen soll.

Ermöglicht wird die Verbindung mit dem schnelleren Netz, die laut futurezone.at in anderen Ländern schon vorhanden ist, über eine Novelle der Frequenznutzungsverordnung, die sich gerade in der Finalisierungsphase befindet. Zuletzt waren dazu noch entsprechende Genehmigungen auf europäischer Ebene ausständig, Ende Februar bis Anfang März werde es aber soweit sein, verlautete am Freitag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP).