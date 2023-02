Semesterferien-Start in Tirol: Wo mit Stau zu rechnen ist

In einigen Bundesländern wie Tirol starten die Ferien – andere müssen zurück auf die Schulbank. Das wird für Verzögerungen und Staus auf den Straßen sorgen. Betroffen sind wie üblich die Inntalautobahn, die Fernpassstraße, die Zillertalstraße sowie die Arlbergschnellstraße.

Innsbruck – Schichtwechsel bei den Semesterferien: In Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und im Burgenland bekommen am Freitag rund 340.000 Schüler:innen ihr Semesterzeugnis und starten dann in die einwöchigen Ferien. Für rund 450.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich neigen sich diese unterdessen dem Ende zu. Sie müssen am Montag wieder zurück in die Klassenzimmer.





Der Schichtwechsel dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen. Dazu kommt noch, dass in einigen deutschen Bundesländern bzw. in Tschechien die Ferien anfangen bzw. enden.

Staus und Blockabfertigungen

Laut Verkehrsexperten wird es speziell am Samstag auf den Transitrouten im Westen und Süden nur langsam voran gehen. Die Staus werden voraussichtlich von den Vormittagsstunden bis in den späteren Nachmittag dauern. Damit verbunden sind Blockabfertigungen. „Speziell davon betroffen sind in Tirol der Brettfalltunnel auf der Zillertalstraße, der Grenztunnel Vils/Füssen und der Lermoosertunnel auf der Fernpassstraße“, informiert ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

🚗🚙🚐 Das sind die Haupt-Staustrecken: Arlbergschnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Fernpassstraße (B179), im gesamten Verlauf

Inntalautobahn (A12), vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal und Ötztal sowie im Großraum Innsbruck

Zillertalstraße (B169), im gesamten Verlauf

Loferer Straße (B178), zwischen dem Steinpass und St. Johann/Tirol

Pinzgauer Straße (B311), abschnittsweise zwischen Bischofshofen und Schwarzach

Pyhrnautobahn (A9), vor dem Baustellenbereich zwischen Treglwang und Trieben, bei Liezen sowie der Tunnelkette Klaus

Tauernautobahn (A10), abschnittsweise zwischen Salzburg und Bischofshofen

Ennstal Straße (B320), im Großraum Liezen

Am Sonntag verlagert sich die Reisewelle dann vom Westen auf den Osten. Wer nachmittags viel mehr Zeit auf der Ostautobahn (A4) zwischen Bruck an der Leitha und Wien, der Südautobahn (A2) ab dem Knoten Guntramsdorf in Richtung Wien und der Westautobahn (A1) ab St. Pölten in Richtung Bundeshauptstadt einplant, ist laut ARBÖ gut beraten. Auch auf den Wiener Stadtautobahnen und Stadteinfahrten wird es zu Verzögerungen kommen.