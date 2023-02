Chemikalie mit stechendem Geruch trat in steirischer Schule aus

Kaindorf bei Hartberg – Mehr als ein Dutzend Schülerinnen und Schüler der Mittelschule im oststeirischen Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind am Freitag in einem WC-Raum der Schule offenbar einem bisher nicht identifizierten Gas oder einer Chemikalie ausgesetzt gewesen. Sie sollen danach über Husten und Reizungen geklagt haben. Die Polizei bestätigte einen Bericht der Onlineausgabe der Kleinen Zeitung, wonach die Kinder und Jugendlichen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.