Wörgl – In der Nacht auf Freitag wurde in einen Verkaufsstand in Wörgl eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter das Schloss zum Wartungsbereich auf. Gestohlen wurden mehrere Schlüssel, Bargeld, eine Festplatte und ein Computer samt Kamerasystem. Der Schaden liegt bei mehr als tausend Euro. (TT.com)