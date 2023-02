„Carmen" machte ihn berühmt: Spanischer Filmemacher Carlos Saura gestorben

Madrid – Der preisgekrönte spanische Filmemacher Carlos Saura ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die spanische Filmakademie in Madrid. Der Berlinale-Gewinner, der zu den einflussreichsten Filmemachern Spaniens zählte, sei am Freitag im Kreise seiner Angehörigen verstorben.

Seit dem Jahr 1955 drehte Saura mehr als 50 Spielfilme und unzählige Kurzstreifen. Zu seinen bekanntesten Werken zählte etwa „Carmen" (1983). Zu dem Film über eine Aufführung von Georges Bizets berühmter gleichnamiger Oper, der damals ganz Europa in Flamenco-Fieber versetzte, meinte Saura vor wenigen Jahren: „Verrückt, wie gut Carmen damals in Deutschland ankam. Und der Film wird im Fernsehen immer noch gezeigt, während er hier in Spanien schon total in Vergessenheit geraten ist."