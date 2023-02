Mann (39) überlebte in Maurach Sechs-Meter-Absturz mit Auto in Schacht

Eben am Achensee – Ein Mann (39) hat in einem Hotel in Maurach einen Absturz mit einem Pkw in einen sechs Meter tiefen Schacht eines Autoaufzuges überlebt. Der 39-Jährige ist Hausmeister des Hotels und wollte den Pkw eines Gastes in die Tiefgarage stellen. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen und durchbrach die geschlossene Tür des Aufzugs, mit dem die Autos in die Tiefgarage gebracht werden. Das Fahrzeug krachte im freien Fall nach unten, der Lenker soll bei der Bergung ansprechbar gewesen sein.