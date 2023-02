„Größe eines Kleinwagens“: USA schossen nach Ballon erneut fliegendes Objekt ab

Erst ein chinesischer Beobachtungsballon, nun ein rätselhaftes Flugobjekt: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage holt das US-Militär Objekte vom Himmel, die in den amerikanischen Luftraum eingedrungen waren. Hängen die beiden Vorfälle zusammen.

Washington – Die US-Luftwaffe hat am Freitag ein weiteres „Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen – doch viele Fragen zu dem Vorfall sind weiterhin offen. So blieb zunächst unklar, wo das Flugobjekt hergekommen war und welchem Zweck es diente. Es habe keine Überwachungsausrüstung gehabt, berichtete der Sender CNN am Abend (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter.