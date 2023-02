Krimi in Krems: Schwazer Handballer nahmen einen Punkt mit

Krems – Es war ein echter Handball-Krimi in der Sporthalle Krems. Sparkasse Schwaz Handball Tirol überraschte am Freitag gegen den amtierenden Meister und Tabellenführer UHK Krems mit einem 26:26-(12:14)-Auswärtsremis. Die Knappenstädter zeigten sich wie zuletzt zum Frühjahrs-Auftakt in der HLA gegen HSG Graz wie ausgewechselt und sind inklusive Cup seit drei Spielen ungeschlagen.