Land Tirol und AK schnüren Millionenpaket zur Teuerung

Innsbruck – Ein „doppeltes Sicherheitsnetz“ gegen die Teuerungswelle haben am Freitag das Land Tirol und die Arbeiterkammer angekündigt. „Wir lassen in Tirol niemanden im Stich. Die Preiserhöhungen bei der Energie treffen uns nicht unvorbereitet, sondern haben sich aufgrund der extremen Preissprünge am europäischen Markt bereits abgezeichnet“, betonen LH Anton Mattle und AK-Präsident Erwin Zangerl. Deshalb arbeite man an einem treffsicheren Entlastungspaket.