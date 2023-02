Tourengeher in Kirchberg von Lawine mitgerissen und verschüttet

Kirchberg in Tirol – Erneut kam es in Tirol zu einem schweren Lawinenabgang. Am Freitag gegen 11.40 Uhr ging in der Südostwand des Brechhorns in Kirchberg in Tirol eine Schneebrettlawine ab. Ein 43-jähriger Tourengeher wurde mitgerissen. Der Österreicher konnte seinen Lawinenairbag auslösen, nach rund 200 Metern blieb er teilweise verschüttet liegen.