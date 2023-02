Personalnot in Kindergärten: Stadt Innsbruck geht in die Offensive

Innsbruck – Fachkräftemangel in Kombination mit einer Welle an Pensionierungen trifft auch Innsbrucks Kinderbetreuungseinrichtungen mit voller Wucht. Der Personalmangel führte im Herbst 2022 dazu, dass drei geplante Gruppen – für deren Eröffnung es zwingend eine Pädagogin braucht – in städtischen Kindergärten nicht eröffnet werden konnten. Besserung ist nicht in Sicht. Deshalb werden Zusagen für Betreuungsplätze in Innsbruck strikt nach den gesetzlichen Vorgaben, sprich nach Berufstätigkeit der Eltern und dem Alter der Kinder, gereiht.