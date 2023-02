Mazda CX-60 im Test: Endlich wieder sechs Richtige

Barcelona – Downsizing ist nach wie vor eines der Schlagworte der Pkw-Branche und beschert uns seit Jahren schwachbrüstige Mini-Motorchen in für sie viel zu großen Autos. Mazda hält davon nichts und setzt stattdessen auf Rightsizing – also für die jeweilige Fahrzeugklasse passende Hubräume plus innovative technische Lösungen, um dennoch das Effizienzmaximum herauszuholen. Für das im Vorjahr zunächst als Plug-in-Hybrid präsentierte SUV-Flaggschiff CX-60 kommt damit nun zusätzlich ein vollmundiger Reihen-Sechszylinder-Diesel mit 3,3-Liter-Hubraum ins Programm, der mit allerlei Ingenieurs-Feinkost aufwartet: etwa einer neuen segmentierten Einspritzung und Brennräumen, die durch einen Wulst an der Kolbenoberfläche eine zweigeteilte Gemischzündung zulassen. Dazu ein schlaues 48-Volt-Mildhybrid-System, das in der Ausführung dem des Plug-in-Modells ähnelt, also zwischen Motor und Achtgang-Automatik sitzt. Der mit maximal 17 PS und 153 Newtonmetern sogar recht üppige Zusatzschub wirkt dort wesentlich effizienter, als es die sonst verbreiteten externen Riemenvarianten vermögen.