Warnstreik in Privatspitälern am Dienstag – auch in Tirol

Wien – Die Beschäftigten der Privatkrankenanstalten Österreichs werden am kommenden Dienstag einen dreistündigen Warnstreik abhalten. In über 25 Gesundheitseinrichtungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol werden die Beschäftigten von 8:35 bis 11:35 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Grund dafür sind die stockenden Lohnverhandlung und die Forderung nach einem Teuerungsausgleich.