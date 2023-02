Ortlieb jubelt über Silber in der Abfahrt, Blech-Pech für Hütter und Puchner

Die Medaillenserie der ÖSV-Damen bei der Ski-WM in Courchevel/Meribel setzte sich auch am Samstag in der Abfahrt fort. Nina Ortlieb musste sich lediglich Jasmine Flury um 0,04 Sekunden geschlagen geben. Corinne Suter (SUI) komplettierte als Dritte das Podest. Cornelia Hütter und Mirjam Puchner als ex-aequo-Vierte und Stephanie Venier mit Rang sieben sorgten für ein starkes rot-weiß-rotes Ergebnis.