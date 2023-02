74-jährige Wienerin tot in ihrem Haus gefunden

Wien – Eine 74-jährige Frau ist am frühen Freitagnachmittag tot in ihrem Reihenhaus in Wien-Döbling entdeckt worden. Eine Nachbarin schlug Alarm, weil sie die Pensionistin schon mehrere Tage nicht mehr gesehen hatte. Die Wiener Berufsfeuerwehr öffnete die Tür und fand die Frau leblos im Vorzimmer. Im Wohnzimmer im Erdgeschoß, das auch als Schlafzimmer genutzt wurde, entdeckten die Einsatzkräfte einen bereits erloschenen Brand, berichtete die Polizei am Samstag.