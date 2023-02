Südafrikanischer Rapper AKA vor Restaurant erschossen

Kiernan Forbes wurde am Freitagabend zusammen mit einem anderen Mann erschossen, als beide von einem Restaurant zu ihrem Auto gingen. Der Musiker hatte in Südafrika mehrere Preise gewonnen.

Johannesburg – Einer der bekanntesten Rapper Südafrikas, der als AKA aufgetretene Musiker Kiernan Forbes, ist in Durban im Südosten des Landes erschossen worden. „Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod unseres geliebten Sohnes", erklärten die Eltern des Künstlers, Tony und Lynn Forbes, am Samstag im Onlinedienst Twitter. Kiernan Forbes wurde am Freitagabend zusammen mit einem anderen Mann erschossen, als beide von einem Restaurant zu ihrem Auto gingen.