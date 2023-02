EU-Abgeordneter im Korruptionsskandal in Untersuchungshaft genommen

Marc Tarabella werden „Korruption", „Geldwäsche" und „Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung" vorgeworfen.

Brüssel, Straßburg – Im Korruptionsskandal um das EU-Parlament ist nun auch der sozialdemokratische Abgeordnete Marc Tarabella am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Belgier werden „Korruption", „Geldwäsche" und „Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung" vorgeworfen, wie ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor war der 59-Jährige einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden.