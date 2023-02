Achtjähriger nach Anschlag in Jerusalem an Verletzungen gestorben

Ein Palästinenser aus Ost-Jerusalem war am Freitag nahe des Viertels Ramot mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei starben der sechsjährige Bruder des nun Verstorbenen sowie ein 20-jähriger Mann.

Jerusalem – Nach dem Anschlag eines Palästinensers auf Israelis an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem ist ein weiteres Kind gestorben. Der Achtjährige sei seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher des Krankenhauses Shaarei Zedek am Samstagabend in Jerusalem mit. Damit stieg die Zahl der Opfer auf drei.