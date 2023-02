15 Festnahmen nach Protest vor Asylbewerber-Unterkunft in England

Nach Angaben des Unterhausabgeordneten aus Knowsley, George Howarth, wurde die Demonstration von "einem angeblichen Vorfall in sozialen Medien" ausgelöst. Er kritisierte Falschinformationen, wonach Flüchtlinge im Inneren des Hotels "in Federn gebettet" seien.

London – 13 Männer und zwei Frauen sind in England nach einem eskalierten Protest vor einem Hotel mit darin untergebrachten Asylbewerbern festgenommen worden. Wie die Polizei der Grafschaft Merseyside am Samstag mitteilte, fand am Freitagabend ein zunächst friedlicher Protest sowie ein Gegenprotest vor dem Hotel in der Ortschaft Knowsley bei Liverpool statt. Später seien Unruhestifter aufgetaucht, die nicht zur eigentlichen Protestgruppe gezählt hätten.