Iss ganz einfach: 13 Snacks für die Super-Bowl-Party, herzhaft bis süß

Wenn sich in der Nacht auf Montag die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüberstehen, fiebern auch hierzulande die Football-Fans die ganze Nacht mit. Hier ein paar Ideen für das Party-Buffet „made in America“.

Innsbruck – Football-Fans freuen sich das ganze Jahr auf diese eine Nacht: den Super Bowl. Heuer stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. Weltweit wird in der Nacht von Sonntag auf Montag mitgefiebert und gefeiert. Aber während in den USA der Kickoff am späten Nachmittag liegt, ist es hierzulande 0.30 Uhr.