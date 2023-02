Zwei schwere Unfälle in kurzer Zeit auf Hochstein-Rodelbahn in Lienz

Gegen 16.10 Uhr war ein 16-jähriger Österreicher auf der Rodelstrecke Hochstein unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Andere Wintersportler setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Besatzung des Notarzthubschraubers „C 7“ führte die Erstversorgung durch, barg den Schwerverletzten mit dem Tau und lieferte ihn schließlich ins Krankenhaus Lienz ein.

Am späten Abend dann der nächste schwere Unfall auf der Hochstein-Rodelbahn: Gegen 23.15 Uhr verlor ein 31-jähriger Österreicher die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Anwesende Wintersportler setzten die Rettungskette in Gang. Der Rodler wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Lienz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz gebracht.

Gegen 12.10 Uhr hatte bereits ein 26-jähriger Deutscher auf der Rodelbahn Gaislachkogl in Sölden in einer Rechtskurve eine Bretterwand touchiert. Dabei verletzte sich der Mann am Knöchel und musste nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in die MedAlp in Sölden eingeliefert werden. (TT.com)