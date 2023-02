"Nicht identifiziertes Objekt" über Kanada abgeschoss

Ottawa/Washington – Ein weiteres rätselhaftes Flugobjekt über dem Norden Kanadas ist von einem US-Kampfjet abgeschossen worden. Das teilte der kanadische Premier Justin Trudeau am Samstag mit. "Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat", schrieb Trudeau auf Twitter. Kurz zuvor hatte das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mitgeteilt, dass das Flugobjekt entdeckt worden war.

"Die kanadischen Streitkräfte werden nun die Trümmer des Objekts bergen und analysieren", schrieb Trudeau auf Twitter. Das US-Militär hatte erst am Freitag über dem Bundesstaat Alaska ein Flugobjekt abgeschossen. Vor einer Woche hatte das US-Militär einen chinesischen Spionageballon abgeschossen.

Die US-Regierung hatte den Abschuss des Flugobjektes über dem Bundesstaat Alaska am Freitag damit begründet, dass der zivile Flugverkehr gefährdet gewesen sei. Unklar blieb aber zunächst, wo das Flugobjekt hergekommen war und welchem Zweck es diente. Der Vorfall erinnerte an den mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, der von der US-Luftwaffe vom Himmel geholt worden war. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gab, war zunächst noch offen.

Das Objekt über Alaska hatte nach Angaben der US-Regierung ungefähr die Größe eines Kleinwagens und war damit viel kleiner als der chinesische Ballon. Das Objekt soll ersten Erkenntnissen nach auch nicht selbst manövrierfähig gewesen sein. Wie es am Samstagnachmittag vom US-Militär hieß, war weiter unklar, um welche Art Objekt es sich gehandelt hat. "Zurzeit liegen uns keine weiteren Details über das Objekt vor, einschließlich seiner Fähigkeiten, seines Zwecks oder seines Ursprungs", teilte der Kommandostab Northern Command (Northcom) am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit. Die Bergungsarbeiten hielten an, würden aber durch die "arktischen Wetterbedingungen" erschwert. Dazu zählten Eiswind, Schnee und eingeschränktes Tageslicht. Die Bergung der Trümmerteile finde auf dem Meereis statt. (APA/dpa)