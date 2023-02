Großer Erfolg für „Best of“-Album von Rudy Giovannini

Das Beste: Zum ersten Mal in seiner Karriere gelingt dem Südtiroler Rudy Giovannini – auch „Caruso der Berge“ genannt – der Sprung in die deutschen Top 100: Der Südtiroler Sänger sichert sich sensationell mit seinem Album „Das Beste“ Platz zwei in den offiziellen deutschen Albumcharts und feiert damit den bisher größten Erfolg seiner musikalischen Karriere.