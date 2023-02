Verlagerung auf die Schiene und stark gestiegene Energiekosten

Heftige Kritik übt der Chef des Transitforums Fritz Gurgiser an der Studie zur Energieeffizienz der einzelnen Verkehrsträger. Die Strom- und Gaspreiserhöhung des Landesenergieversorgers Tiwag sorgt unterdessen weiter für politische Diskussionen.

Heftige Kritik übt der Chef des Transitforums Fritz Gurgiser an der Studie zur Energieeffizienz der einzelnen Verkehrsträger. Das Land hat am Freitag die Ergebnisse präsentiert, Verkehrs-LR René Zumtobel (SP) betonte, dass kein Weg an der Verlagerung auf die energieeffiziente Schiene vorbeiführe. „Die Politik hat die Aufgabe, auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, verkehrs- und finanzrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen fairen Wettbewerb zwischen Straße und Schiene ermöglichen“, fordert Gurgiser. Denn kein Frächter, kein Spediteur und kein Logistiker könne es sich leisten, aus „Bahn-, Klimaschutz- oder Energiereduktionsüberlegungen“ auf die Eisenbahn zu wechseln.