Die „Söhne Tirols“ liefern neue Hits

Bruneck – „Für uns ist Tirol weit mehr als Bergwelt-Poesie und Bilderbuch-Romantik, gespeist mit Gaumenfreude“, meint Tom Prader, Mitgründer und Frontmann der Südtiroler Formation Söhne Tirols, im TT-Gespräch. Mit seinen drei Mitstreitern Johannes Unterfrauner (Ziehharmonika und Keyboard), Markus Huber (Gitarre) und Matthias Engl (Schlagzeug) aus dem Pustertal verkörpert er auf und abseits der Bühne genau dieses Lebensgefühl, und so kommt der Bandname nicht von ungefähr.

Rockig, aber nicht zu laut, pathetisch, aber nicht zu kitschig, so präsentiert sich die Truppe seit Jahren und gewinnt dabei weit über Südtirol hinaus stetig Fans dazu.

Einer davon ist Musiker und Produzent Matthias Distel, der als Ikke Hüftgold im deutschen Ballermann-Business derzeit hocherfolgreich unterwegs ist. Unter seinem Label erscheinen nun in regelmäßigen Abständen neue Songs der Söhne Tirols, und man hört das Hitpotenzial heraus. Die Mischung aus heimatverbundenen Texten und rockigen Arrangements setzt neue Impulse – „so entstand für uns eigentlich ein neuartiges Genre, und dieses nennen wir ‚Mountain-Rock‘“.

Damit ist auch schon der Name für ihr eigenes Festival gefunden, das Mountain Rock Open Air, welches am 27. Mai dieses Jahres in St. Georgen bei Bruneck steigen wird.