Zweite Ausgabe der Schlagerparty mit Carmen Lehmann in Innsbruck

Innsbruck – Nach dem großen Erfolg der ersten Schlagerparty Innsbruck 2022 hebt nun am 18. März (20 Uhr) die zweite Ausgabe den Schlager auf eine neue Ebene und zelebriert einmal mehr das beliebte Genre.

„Wir konnten mit Carmen Lehmann Deutschlands neuen Stern am Schlagerhimmel gewinnen“, verspricht Veranstalter Horst Scherl dem feierfreudigen Publikum. Dazu legen DJ Hubsi und DJ Ovalley in der neuen Location „Tiroler Bier Halle“ in der Egger-Lienz-Straße ausschließlich Schlagerkracher vom Feinsten auf.