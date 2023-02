Vandalen zerstörten Klima-Transparent von Fridays for Future in Kufstein

Kufstein – Keinen Tag lang hing das von der Stadt genehmigte Transparent von Fridays For Future am Geländer der Kufsteiner Innbrücke, schon wurde es Opfer von Vandalen. Am Freitag hing das Transparent, das zum weltweiten Klimastreik am 3. März aufruft, bereits in Fetzen. „So etwas Sinnloses“, ärgert sich FFF-Mitglied Jutta Sowade-Mirlach. Man werde die Polizei einschalten und das Transparent eventuell durch Holzschilder ersetzen. (TT)