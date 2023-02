Ambitionierte „Humming Scopes“ von Sabine Soucek

Innsbruck – Für Sabine Soucek, in Dortmund als Tochter eines Künstlerpaares geboren – der Vater Opernsänger, die Mutter Balletttänzerin –, war der musikalische Weg bereits vorgezeichnet. Nach ihrer klassischen Gesangsausbildung am Innsbrucker Konservatorium sowie bei Vater Gerhard Soucek folgte 1990/91 ein Engagement am Tiroler Landestheater und an der Kammeroper Wien.