Übernimmt die KI? Das sind die Podcast-Trends 2023

Die gebürtige Tirolerin Tatjana Lukáš zog es für ihr Studium nach Wien, ab 2010 war sie als Medienjournalistin in verschiedenen Redaktionen des Landes tätig. Ihr Erfolgspodcast "Drama Carbonara" erblickte 2019 das Licht der Welt, seit 2021 programmiert sie am fjum – forum journalismus und medien die Podcastschiene. Im Herbst 2021 gründete sie mit zwei Kollegen die Happy House Media GmbH, ein Content-Creator-Haus inklusive Arbeitsplätzen und Studios, in dem sie mit Leidenschaft auch für Unternehmen Podcasts entwickelt und produziert.

© Tatjana Lukás