Kompromiss für Biennale-Entwurf: Überbrücken statt durchbrechen

Vor bald einem Jahr wurde in der Präsentation von AKT und Czech als Vertreter für Österreich bei der Architekturbiennale das eingereichte Projekt „Beteiligung/participation“ erstmals vorgestellt. Doch die Idee scheiterte am Denkmalschutz. Jetzt gibt es eine adaptiere Version.

Innsbruck, Venedig – Ganz einfach haben es die jüngsten AKT-Projekte nicht. Der gemeinsame Beitrag des Wiener Architekturkollektivs mit Künstlerin Ramesch Daha zum Wettbewerb für ein NS-Mahnmal am Neuen Landhaus in Innsbruck wurde Teil einer Debatte um Juryentscheide – und letztlich von den EinreicherInnen zurückgezogen. Die Zusammenarbeit von AKT und den Wiener Architekten Hermann Czech bei im Österreichischen Pavillon der anstehenden 18. Architekturbiennale (20. Mai bis 26. November) in Venedig bekam zuletzt einen Dämpfer verpasst. So wie ursprünglich erdacht, kann der Entwurf nicht realisiert werden. Ein Kompromiss musste her.