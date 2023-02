Quartett wollte in Fieberbrunn bei Eiseskälte schlafendem Mann helfen – und wurde attackiert

Fieberbrunn – Ihre Zivilcourage haben vier junge Urlauber in Fieberbrunn am Sonntag mit leichten Verletzungen bezahlt. Als die Österreicher gegen 3.50 Uhr auf ein Taxi warteten, fiel ihnen ein schlafender Mann auf einer Bank auf. Weil Minusgrade herrschten, versuchten sie, den Mann aufzuwecken, um nachzufragen, ob mit ihm alles in Ordnung sei. Doch als der Mann zu sich kam, ging er plötzlich auf die Gruppe los und attackierte sie. Dabei erlitten drei von ihnen – 28, 25 und 17 Jahre alt – kleinere Abschürfungen.