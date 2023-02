Fünf verletzte Jugendliche bei Autonfall in NÖ: Pkw stürzte in Wald ab

Waidhofen a.d. Ybbs – Ein Pkw mit fünf Jugendlichen ist in der Nacht auf Sonntag bei Waidhofen an der Ybbs von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gestürzt, berichtete Notruf NÖ in einer Aussendung. Der Unfall ereignete sich gegen 4. Uhr auf regennasser Fahrbahn. Aufgrund der Anzahl der involvierten Personen wurden drei Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und ein Notarzthubschrauber alarmiert, der jedoch wegen des Wetters nicht zufliegen konnte.