Tote Frau in OÖ auf Forstweg gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

In Oberösterreich fand ein Fußgänger Sonntagfrüh eine junge Frau tot auf einem Forstweg. Die Art der Verletzungen lasse auf ein Gewaltverbrechen schließen, so die Polizei. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die in der Nacht auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden im Bereich des Sternstein-Liftes, der Zufahrtsstraße sowie den umliegenden Forst- und Gemeindestraßen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133/40-3333 zu melden. Die Frau trug laut Polizei für die Jahreszeit zu leichte Bekleidung. Ob sie am Fundort zu Tode kam, war noch unklar. (APA)