Je zweimal Silber und Bronze für Österreich bei Naturbahnrodel-WM

Deutschnofen - Österreichs Naturbahnrodlerinnen und Naturbahnrodler haben bei der WM am Wochenende in Deutschnofen in Südtirol je zwei Silber- und Bronzemedaillen geholt. Im Männer-Rennen musste sich der Steirer Michael Scheikl nur Lokalmatador Alex Gruber geschlagen geben. Platz drei ging eine Hundertstelsekunde hinter seinem Teamkollegen an den Tiroler Titelverteidiger Thomas Kammerlander. Bronze gewann auch Tina Unterberger bei den Frauen. Im Team gab es für Unterberger/Scheikl Silber.